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Большая часть смартфонов в России не поддерживает выделенные для 5G частоты

Подавляющее большинство смартфонов, которыми пользуются россияне, не поддерживает диапазон 4,6-4,99 ГГц, выделенный операторам связи для развертывания сетей пятого поколения (5G).

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