ВС РФ уничтожили двенадцать дронов ВСУ

Попытки ВСУ атаковать объекты в России были пресечены в ночное время. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БпЛА из которых: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края», - добавили в министерстве.