Химик Дорохов: мебель из ДСП может привести к астме, аллергии и даже раку

Мебель из древесно-стружечной плиты (ДСП) привлекает покупателей своей доступной ценой и широким ассортиментом, однако существует значительная разница в качестве продукции, предлагаемой различными производителями, рассказал "Газете.
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