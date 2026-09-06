ИИ-мошенничество стало более убедительным и эффективным: $7,9 млрд за 2025 год

А дипфейки, синтезированные голоса и персонализированные сообщения снижают стоимость мошенничества — регуляторы США бьют тревогу Федеральная торговая комиссия США (FTC) зафиксировала более $7,9 млрд убытков в 2025 году, медианный убыток превысил $10 000.
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