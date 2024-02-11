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Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин сумел осуществить результативную передачу и забросить шайбу в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где его команда выступала против «Бостон Брюинз».

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