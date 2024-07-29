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Царьград

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Ветеран спецназа раскрыл, как сделал первые боевые выстрелы "Альфы"

Ветеран спецназа раскрыл, как сделал первые боевые выстрелы "Альфы"

Голов вспомнил об уникальной операции в связке со спецназом "Альфа"Полковник Сергей Голов был в числе самых первых, кого в 1974 году зачислили в "Альфу".

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