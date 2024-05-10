Продажи товаров повседневного спроса в магазинах “у дома” в 2023 году

Согласно данным мониторинга NielsenIQ, продажи товаров повседневного спроса в магазинах «у дома» на материковой части Китая в прошлом году выросли на 8,2 %, что в 1,3 раза превышает средние темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.