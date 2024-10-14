Погода в Крыму 14 октября

Погода в Крыму 14 октябряНочью до 10…15°, днем до 15…20°. В начале рабочей недели местами небольшой дождь, температура воздуха ночью 6…11°, на побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 9…11°#Симферопольскийрайон #Крым #ПогодаЧитать подробнее>>> .
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