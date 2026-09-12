Трансляция третьей тренировки Формулы 1 в Мадриде

Трансляция третьей тренировки Формулы 1 в МадридеAudi Revolute F1 TeamAUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта» приглашают на трансляцию третьей части пятничных свободных заездов Гран При Испании в Мадриде, 14-го этапа Формулы 1 2026 года.