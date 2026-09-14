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Вечерний Новосибирск

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Родители шестиклассниц ответят за избиение девочки под Новосибирском

Родители шестиклассниц ответят за избиение девочки под Новосибирском

Конфликт произошел 5 сентября в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. «15-летнюю ученицу школы жестоко избили её же сверстники, сняв процесс на видео, а затем смонтировав под «веселую» музыку.

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