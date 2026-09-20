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Водила

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Почему проект Xcite на бывшем заводе Nissan может сменить курс и вернуть в Россию Renault Sandero

Почему проект Xcite на бывшем заводе Nissan может сменить курс и вернуть в Россию Renault Sandero

Когда-то конвейер завода в Санкт-Петербурге работал без остановок, выпуская тысячи автомобилей Nissan для российского рынка.

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