Россиянам рассказали, за какие нарушения можно потребовать перерасчет ЖКУ

Россияне могут требовать перерасчета платы за коммунальные услуги, если они не были оказаны или их качество не соответствовало установленным нормам.
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