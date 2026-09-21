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Татар-информ

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Россиянам рассказали, за какие нарушения можно потребовать перерасчет ЖКУ

Россиянам рассказали, за какие нарушения можно потребовать перерасчет ЖКУ

Россияне могут требовать перерасчета платы за коммунальные услуги, если они не были оказаны или их качество не соответствовало установленным нормам.

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