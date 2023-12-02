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Будет вкусно

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    Я оставляю отверстие в центре, куда заливаю бульон...Эчпочмаки

Эчпочмаки

Эчпочмаки

В дословном переводе эчпочмак — «треугольник». Это традиционное блюдо татарской и башкирской кухни.

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Татьянка Яцук
Я оставляю отверстие в центре, куда заливаю бульон...
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