В дословном переводе эчпочмак — «треугольник». Это традиционное блюдо татарской и башкирской кухни.
Эчпочмаки
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Татьянка Яцук
Я оставляю отверстие в центре, куда заливаю бульон...
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2 час.
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В дословном переводе эчпочмак — «треугольник». Это традиционное блюдо татарской и башкирской кухни.
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