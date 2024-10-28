Экономике Германии грозит период стагнации, предупреждает Бундесбанк. По данным Немецкого федерального банка, экономика Германии может завершить год в состоянии стагнации после небольшой рецессии в течение шести месяцев до сентября.
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