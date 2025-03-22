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Киев согласился на проведение президентских выборов – Уиткофф

Киев согласился на проведение президентских выборов – Уиткофф

Нынешнее руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов в стране. Об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, информирует в субботу, 22 марта, .

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