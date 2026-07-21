Роспотребнадзор запросил у Турции данные о заражении российских туристов вирусом Коксаки

Ведомство направило запрос в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений о случаях инфекции в пятизвездочном отеле IC Santai Family Resort в Белеке, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 21 июля 2026 года.