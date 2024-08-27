Как заявил на пресс-конференции спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия использования своего оружия киевским режимом для нанесения ударов по территории России.