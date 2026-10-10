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Регионы России

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В британской армии острый дефицит командиров для танков Challenger 2

В британской армии острый дефицит командиров для танков Challenger 2

В британской армии наблюдается серьёзный дефицит квалифицированных командиров для управления основными боевыми танками Challenger 2.

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