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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» воспользовался новой возможностью расписать контракт игрока, отчисленного в прошлом сезоне

«Кавальерс» расписали контракт Рикки Рубио, который был отчислен в прошлом сезоне. Оставшиеся 1,3 миллиона долларов в соглашении испанского разыгрывающего будут учитываться по «стретчу» как 425 тысяч каждый год до сезона-26/27.

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