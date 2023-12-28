На трассе Екатеринбург – Пермь водители уже вторые сутки стоят в пробке

В ночь на среду в Свердловской области начала ухудшаться погода. Выпала месячная норма осадков. Из-за снежных заносов, которые не убрали, и большого количества аварий на дорогах образовались гигантские пробки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии