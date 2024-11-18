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Царьград

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Григорий Лепс рассказал о грядущей свадьбе с 18-летней избранницей

Григорий Лепс рассказал о грядущей свадьбе с 18-летней избранницей

Певец рассчитывает "не рассыпаться" к этому моменту.Минувшим летом певец Григорий Лепс впервые появился в обществе со своей новой избранницей - 18-летней Авророй Кибой.

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