Зачем Трампу ледяной остров

Американская база Туле База Туле 9 апреля 1941 года датский посланник в США Генрик Кауфманн, который отказался признать немецкую оккупацию Дании, подписал датско-американское соглашение о защите Гренландии и предоставил американцам право использования баз на территории Гренландии.