Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Зачем Трампу ледяной остров

Зачем Трампу ледяной остров

Американская база Туле База Туле 9 апреля 1941 года датский посланник в США Генрик Кауфманн, который отказался признать немецкую оккупацию Дании, подписал датско-американское соглашение о защите Гренландии и предоставил американцам право использования баз на территории Гренландии.

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