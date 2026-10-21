❕Константинов объяснил, почему в Крыму хотят запретить продажу вейпов Председатель Госсовета РК Владимир Константинов высказался о законопроекте, который ограничит продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также запретит продавать вейпы.
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