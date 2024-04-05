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Добрый Мир

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  • Игорь Овчаренко
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Ситуация патовая или даже матовая: Лавров ярко высказался о мирных переговорах по Украине

Ситуация патовая или даже матовая: Лавров ярко высказался о мирных переговорах по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров. REUTERS Вчера 13K прочитали Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве встретился с послами зарубежных стран.

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