«Боевой селезень» Су-34: нечто большее, чем фронтовой истребитель-бомбардировщик

﻿﻿Это только начало? В предыдущей статье «Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34: умирающий истребитель» мы рассмотрели российские фронтовые истребители-бомбардировщики, вершиной которых является Су-34, иногда называемый «Боевым драконом» за уникальную форму носовой части фюзеляжа, а также зарубежные самолеты, которые можно отнести к «фронтовым истребителям-бомбардировщикам».