«Боевой селезень» Су-34: нечто большее, чем фронтовой истребитель-бомбардировщик

Это только начало? В предыдущей статье «Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34: умирающий истребитель» мы рассмотрели российские фронтовые истребители-бомбардировщики, вершиной которых является Су-34, иногда называемый «Боевым драконом» за уникальную форму носовой части фюзеляжа, а также зарубежные самолеты, которые можно отнести к «фронтовым истребителям-бомбардировщикам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии