ФРГ заблокировала поставку Eurofighter в Турцию — Handelsblatt

Поставку в Турцию около 30 истребителей Eurofighter из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу блокирует действующее правительство Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и партии «Зеленых», заявила 19 апреля газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.