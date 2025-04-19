ФРГ заблокировала поставку Eurofighter в Турцию — Handelsblatt

Поставку в Турцию около 30 истребителей Eurofighter из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу блокирует действующее правительство Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и партии «Зеленых», заявила 19 апреля газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
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