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День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации

День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации

Сегодня в нашей стране отмечается День основания морской авиации ВМФ России. И хотя официально эта дата появилась в праздничном календаре российской армии в 1996 году, 17 июля было выбрано совсем не случайно.

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