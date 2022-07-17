День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации

Сегодня в нашей стране отмечается День основания морской авиации ВМФ России. И хотя официально эта дата появилась в праздничном календаре российской армии в 1996 году, 17 июля было выбрано совсем не случайно.
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