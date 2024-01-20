В 2023 году продажи жилья в новостройках Москвы стали рекордными

Рынок первичной недвижимости в столице показал лучший результат за последние 15 лет.В прошлом, 2023 году продажи жилья в новостройках Москвы стали рекордными, рынок первичной недвижимости в столице показал лучший результат за последние 15 лет, сообщается на сайте Росреестра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии