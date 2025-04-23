Пятиэтажный «Дом молитвы» пятидесятников может появиться в Ижевске у Долгого моста

Ижевск. Удмуртия. На общественные обсуждения в Ижевске вынесли вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка рядом с перекрёстком улицы Свердлова и переулка Интернационального.
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