SUSANIN
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SUSANIN

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Пятиэтажный «Дом молитвы» пятидесятников может появиться в Ижевске у Долгого моста

Пятиэтажный «Дом молитвы» пятидесятников может появиться в Ижевске у Долгого моста

Ижевск. Удмуртия. На общественные обсуждения в Ижевске вынесли вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка рядом с перекрёстком улицы Свердлова и переулка Интернационального.

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