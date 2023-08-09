А теперь об извивах торговли в условиях СВО

Украина за время СВО продала России 82 тысячи тонн титана Украина даже во время войны продолжает продавать России титан, из которого делают самолеты и ракеты, сообщает РБК-Украина* со ссылкой на источники в отрасли и полученные документы.
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