СМИ. Актуальные новости - здесь

107 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Совершенно в дзынзелу, из поляков вояки как из говна пуля.Херойский "пан". ...
  • Serg
    А мы, НАТО  не обучаем?Гурулёв: Они нас ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Пусть ссут кипятком и готовят кладбища, ВВП никому и ни за что не отдаст Украину. Пся Крев. Шляхта это ничто. Они ещё...Херойский "пан". ...

А теперь об извивах торговли в условиях СВО

А теперь об извивах торговли в условиях СВО

Украина за время СВО продала России 82 тысячи тонн титана Украина даже во время войны продолжает продавать России титан, из которого делают самолеты и ракеты, сообщает РБК-Украина* со ссылкой на источники в отрасли и полученные документы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх