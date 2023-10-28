Победители первенства ЯНАО по тайскому боксу в Ноябрьске получили награды

За медали на окружном первенстве по тайскому боксу (муай-тай) боролись около 70 спортсменов. Награды были разыграны в 28 весовых категориях и пяти возрастных группах, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.
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