«Россия не заберёт Одессу, Харьков, Киев, Николаев»: колоссальные уступки для Трампа

Политолог Сергей Марков прокомментировал возможные условия мирных переговоров между Россией и США. Российский политолог Сергей Марков проанализировал возможные условия мирных переговоров между Россией и США, комментируя заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола.
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