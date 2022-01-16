Важный налог миллионы россиян станут платить по-новому в 2022 году

Изменение по земельному налогу может коснуться всех собственников в 2022 году. С 1 января в силу вступил закон, который поменял правила обложения налогом участков земли, об этом сообщается на официальном сайте ФНС РФ.
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