Важный налог миллионы россиян станут платить по-новому в 2022 году

Важный налог миллионы россиян станут платить по-новому в 2022 году

Изменение по земельному налогу может коснуться всех собственников в 2022 году. С 1 января в силу вступил закон, который поменял правила обложения налогом участков земли, об этом сообщается на официальном сайте ФНС РФ.

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