Игорь Корнеев: Пока Захарян получает игровое время в кредит, ничего не давая взамен

Игорь Корнеев высказался о выступлениях Арсена Захаряна в Испании. Бывший полузащитник «Барселоны» и «Эспаньола» Игорь Корнеев поделился мыслями о выступлениях хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в минувшем сезоне Ла Лиги.
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