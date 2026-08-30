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Царьград

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Мем про Шуфутинского прославился в «ВКонтакте» в 2011 году

Мем про Шуфутинского прославился в «ВКонтакте» в 2011 году

3 сентября для многих русских — Шуфутинов день. Песня «Третье сентября», исполненная Михаилом Шуфутинским по словам Игоря Николаева и музыке Игоря Крутого, обрела культовый статус в 1993 году.

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