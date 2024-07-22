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Царьград

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Кто вывел Байдена из президентской гонки? Politico указало на двух человек из ближнего круга

Кто вывел Байдена из президентской гонки? Politico указало на двух человек из ближнего круга

Джо Байдена убедили выйти из президентской гонки два его ближайших советника, пишет Politico. Они предоставили ему информацию, после которой глава Белого дома решил, что он не будет участвовать в выборах.

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