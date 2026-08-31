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Путин увеличил численность центрального аппарата ФСО до 812 человек

Президент России Владимир Путин увеличил численность сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 812 человек.

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