OpenAI планирует внедрить видеогенератор Sora в ChatGPT

OpenAI намерена со временем интегрировать свой инструмент искусственного интеллекта для создания видео, Sora, непосредственно в свое популярное приложение для потребительских чатботов ChatGPT, заявили руководители компании во время пятничного сеанса работы в Discord.
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