Захарова заявила, что у Макрона с «триумфом либерализма» все идет по плану

Президент Франции Эмманюэль Макрон с «триумфом либерализма» действует по плану. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв аккредитаций журналистов агентства на Олимпиаде.
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