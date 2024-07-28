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Политика как она есть

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Захарова заявила, что у Макрона с «триумфом либерализма» все идет по плану

Захарова заявила, что у Макрона с «триумфом либерализма» все идет по плану

Президент Франции Эмманюэль Макрон с «триумфом либерализма» действует по плану. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв аккредитаций журналистов агентства на Олимпиаде.

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