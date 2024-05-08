Военной тайны больше нет! Мальчиши-плохиши продали ее за бочку варенья...

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Интересно, где Вы вычитали, что я противопоставляю народ и президента? Читать не умеете?
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5 час.
ВМ
Вениамин Мельников
перечитайте внимательно свое произведение.
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4 час.
Вик Норд
Мне хотелось бы спросить Вас о фактах(коих у меня немало, лично,совершенно противоположных Вашему гнилому утверждению),но понимаю,бесполезно,о чём с выродком дискутировать,ведь у вас ведь не только реальных(железных) фактов нет( сразу предупреждаю дворцы ДАМа не прокатят),но и за душой ничего нет,кроме совести спрятанной в кошельке.
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2 час.

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