Александр Долгополов пожаловался на налоговые проблемы в Германии

Русский стендап-комик Александр Долгополов, живущий в Германии, пожаловался на проблемы с налогами. Он сообщил, что ему задержали декларацию за 2024 год, что привело к необходимости платить за три года вперед.
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