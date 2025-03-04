Вашингтон остановил всю военную помощь Киеву: главные новости СВО за 4 марта

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 4 марта, Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине, а военные ВС РФ нашли оружие НАТО в курском селе Погребки.
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