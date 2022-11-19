Что такое гравитационная звезда, насколько это реально и как это связано с черной дырой

В научной фантастике иногда можно встретить такой объект, как гравитационная звезда. Так называют объекты с невероятной гравитацией и состоящие из темной материи.
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