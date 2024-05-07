По шкале цивилизаций Кардашева человечество не достигло даже первого уровня

В 1963 году советский астроном Николай Кардашев попытался рассчитать объемы энергии, необходимые для передачи космических информационных сигналов, а также уровни развития цивилизаций, способных это делать.
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