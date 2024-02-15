Министры обороны стран НАТО обсудят «укрепление сдерживания» России и помощь Украине

Министры обороны стран НАТО соберутся на заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне на пресс-конференции отметил, что министерская встреча пройдет в рамках подготовки к саммиту Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.
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