Тела могут навсегда остаться на дне ущелья в Непале: близкие погибших альпинистов разрабатывают план

14 россиян отправились в Непал, чтобы покорить одну из самых смертоносных гор мира. Шесть из них погибли, вместе с ними с восьмитысячника Дхаулагири мог сорваться еще один альпинист, но он передумал идти и спасся.
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