Знакомьтесь, это переселенка из Германии. Переехала в Россию с семьёй в начале этого года.
"В России люди простые и чистые". Семья из Германии в восторге от переезда в нашу страну
Комментарии
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М
Мария
Лучше России, страны в мире нет.
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18 час.
Александр _
Что значит повезло? То есть русским просто с неба всё упало и "повезло". Может русские сами всё это создавали, пока в Европе это всё разрушали? Может было пролито не мало пота и крови, чтобы такая страна сохранилась? Может ежесекундно русские работают и воюют, чтобы всё это сохранить от европейских варваров, которые хотят всё здесь разрушить, но приехать на готовое и жить?
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17 час.
Владимир Алтайцев
но приехать на готовое и жить?" Им, что, государство жильё бесплатное дали? Или проезд отплатили? Немцы самая трудолюбивая нация в Европе.
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14 час.
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