"В России люди простые и чистые". Семья из Германии в восторге от переезда в нашу страну

Александр _

Что значит повезло? То есть русским просто с неба всё упало и "повезло". Может русские сами всё это создавали, пока в Европе это всё разрушали? Может было пролито не мало пота и крови, чтобы такая страна сохранилась? Может ежесекундно русские работают и воюют, чтобы всё это сохранить от европейских варваров, которые хотят всё здесь разрушить, но приехать на готовое и жить?