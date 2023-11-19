Маск готов пожертвовать своими сотрудниками в случае поражения от Цукерберга

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (Twitter) Илон Маск заявил, что готов пожертвовать своими сотрудниками, если проиграет главе Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу в очном поединке.
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