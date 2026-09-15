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SPORT24.ru

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Фомин признался, что хотел бы посетить концерт Red Hot Chili Peppers

Фомин признался, что хотел бы посетить концерт Red Hot Chili Peppers

Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин признался, что спокойно отреагировал на новости о концерте Канье Уэста.

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