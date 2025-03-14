«Нефтехимик» гостит у лидеров КХЛ, ярославского «Локомотива»

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик" «Нефтехимик» сегодня постарается зацепиться за очки в борьбе за плей-офф на ярославском льду в матче с лидерами Западной конференции и всей Континентальной лиги, «Локомотива».
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